Півзахисник Руха Фабріціо Альваренга отримав травму на зборі в Туреччині, повідомляє "Футбол NEWS".

Рух розпочне другу частину сезону УПЛ без двох форвардів

У 25-річного аргентинського легіонера підозра на розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Футболіст уже вирушив на батьківщину для лікування. За прогнозами медиків, процес відновлення може тривати близько 9 місяців.

Нагадаємо, Альваренга перейшов у Рух в липні 2021 року з донецького Олімпіка у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за львів'ян 11 матчів, в яких забив 1 гол.

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