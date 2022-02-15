Лазарет львовян пополнился очередным футболистом – на этот раз серьезное повреждение получил Фабрицио Альваренга.

Полузащитник Руха Фабрицио Альваренга получил травму на сборе в Турции, сообщает "Футбол NEWS".

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У 25-летнего аргентинского легионера подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Футболист уже отправился на родину для лечения. По прогнозам медиков, процесс восстановления может занять около 9 месяцев.

Напомним, Альваренга перешел в Рух в июле 2021 года из донецкого Олимпика в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за львовян 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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