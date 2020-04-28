Хавбек Реала поповнив список грандіозних трансферних планів Ньюкасла

Ньюкасл продовжує моніторити ринок у пошуках гравців, на яких витратять гроші нові власники "сорок".

Хавбек Реала Лукас Васкес також потрапив до списку бажаних цілей англійського клубу, повідомляє Don Balon.

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Іспанець мав усі шанси покинути Сантьяго Бернабеу ще минулого літа, однак тоді тренерський штаб і партнери підтримали його збереження в команді. Васкес так і не став важливим гравцем "вершкових", тому його відхід виглядає вкрай імовірно. У послугах 28-річного півзахисника зацікавлений Ньюкасл. "Сороки" незабаром повинні отримати нового багатого власника, який без труднощів знайде 35 млн євро для Реала.

Зазначимо, що у поточному сезоні Васкес зіграв за "вершкових" 18 матчів (здебільшого на заміну) у всіх турнірах і забив 3 голи.

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