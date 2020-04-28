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Хавбек Реала пополнил список грандиозных трансферных планов Ньюкасла

17:22 85 Читати українською
Хавбек Реала пополнил список грандиозных трансферных планов Ньюкасла
Васкес в окружении одноклубников / Getty Images

Ньюкасл продолжает мониторить рынок в поисках игроков, на которых потратят деньги новые владельцы "сорок".

Хавбек Реала Лукас Васкес также попал в список желаемых целей английского клуба, сообщает Don Balon.

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Испанец имел все шансы покинуть Сантьяго Бернабеу еще прошлым летом, однако тогда тренерский штаб и партнеры поддержали его сохранение в команде. Васкес так и не стал важным игроком "сливочных", поэтому его уход выглядит крайне вероятно. В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован Ньюкасл. "Сороки" вскоре должны получить нового богатого владельца, который без труда найдет 35 млн евро для Реала.

Отметим, что в текущем сезоне Васкес сыграл за "сливочных" 18 матчей (в основном на замену) во всех турнирах и забил 3 гола.

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