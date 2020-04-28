В Іспанії лише Реал не буде зруйнований пандемією, – Капелло

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло поділився думкою щодо наслідків коронавірусу в іспанському футболі.

"На місці Лаутаро Мартінеса я б залишився в Інтері. Мені здається, економічно в Іспанії є лише один клуб, який не буде зруйнований пандемією. Не постраждає лише Реал, Барселона та Атлетіко заплатять велику ціну.

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На трансферному ринку відбудеться революція. Останнім часом фігурували абсурдні цифри. Ми повернемося до більш адекватного рівня. Для виправлення системи потрібні розумні менеджери. Егоїзм може стати фатальним", – цитує Капелло Gazzetta dello Sport.

До слова, італійський фахівець двічі очолював мадридський клуб – у сезонах 1996/97 та 2006/07. В обох випадках Капелло разом з Реалом здобував перемогу в чемпіонаті Іспанії.

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