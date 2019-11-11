Хавбек Олександрії Третьяков звинуватив арбітра в убивстві українського футболу

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков оцінив роботу арбітра Сергія Бойка, який обслуговував матч 14 туру УПЛ проти Олімпіка.

"Згодні, що Паньків зіграв небезпечно. Але він перший зіграв в м'яч, а потім – в гравця. Це жовта картка.

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Коли суддя ухвалює такі рішення – видалення на перших хвилинах, він просто вбиває наш чемпіонат, наш футбол. У нього немає ніякої поваги до команди. Він відсудив жахливо", – сказав Третьяков в коментарі Футбольному формату.

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Нагадаємо, Бойко вилучив голкіпера Олександрії Юрія Паньківа вже на 4-й хвилині матчу проти Олімпіка, однак команда Шарана змогла втримати нічию 0:0.