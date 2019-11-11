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Хавбек Олександрії Третьяков звинуватив арбітра в убивстві українського футболу

11 листопада 23:59 367 Читать на русском
Хавбек Олександрії Третьяков звинуватив арбітра в убивстві українського футболу
Сергій Бойко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков оцінив роботу арбітра Сергія Бойка, який обслуговував матч 14 туру УПЛ проти Олімпіка.

 
Юрій Паньків 4’
4’ Юрій Паньків

"Згодні, що Паньків зіграв небезпечно. Але він перший зіграв в м'яч, а потім – в гравця. Це жовта картка.

Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром

Коли суддя ухвалює такі рішення – видалення на перших хвилинах, він просто вбиває наш чемпіонат, наш футбол. У нього немає ніякої поваги до команди. Він відсудив жахливо", – сказав Третьяков в коментарі Футбольному формату.

"Класно бути топ-клубом, коли ще й судді допомагають, офігенно, бл*дь", – Костишин знищив арбітрів УПЛ

Нагадаємо, Бойко вилучив голкіпера Олександрії Юрія Паньківа вже на 4-й хвилині матчу проти Олімпіка, однак команда Шарана змогла втримати нічию 0:0.

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Теги
Олімпік - Олександрія Сергій Бойко Сергій Бойко Арбітри Максим Третьяков Максим Третьяков Олександрія Олександрія
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