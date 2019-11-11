"Класно бути топ-клубом, коли ще й судді допомагають, офігенно, бл*дь", – Костишин знищив арбітрів УПЛ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не приховував свого роздратування роботою рефері Юрія Іванова на матчі 14 туру УПЛ проти Зорі (0:2).

"Може бути два коментарі – щодо гри і щодо суддівства. По матчу: хороший перший тайм, виглядали гідно. Удев'ятьох було складно грати.

Два вилучення і нереалізований пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Колос – 2:0

Хочеться захистити своїх хлопців. Після таких матчів вони сидять спустошені, адже відчувають упередженість до команди. У кожному матчі щось відбувається. Ми щось робимо – не ставлять, біля наших воріт щось відбувається – ставлять із задоволенням. Трактування епізодів різне.

Ми не реалізували пенальті – не вистачило майстерності, холоднокровності. Багато хто не забиває, навіть зірки. Мессі по 100 разів хибить з пенальті. Річ не в цьому.

Був епізод один, мене це так дратує. Ми вже граємо удев'ятьох, футболіст виходить чисто сам на сам. Нас вже і так дев'ятеро, на колінах стоїмо. Однак піднімається прапорець, свист, не дають. Зоря у нас однаково виграла б.

Я так можу по всіх моментах пройтися, по всіх матчах – так не може бути. Ми – проста, сільська команда, у нас немає запасу міцності, щоб ми ще й з цими проблемами боролися. Справді, ми будемо внизу, буде якась серія.

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Класно бути топ-клубом, коли ще й судді допомагають, офігенно, б**дь. Або бути маленьким клубом, і коли тебе судді, б**дь, починають щипати. Ось побудь. Якби це один матч, а так воно тягнеться з Динамо.

Чому VAR вже був на дублі Динамо, скасували рішення, чому VAR не може бути вже на матчах УПЛ? У мене крик душі. Хлопці – молодці, удев'ятьох бігли проти Зорі, яка вийшла на рівень Динамо і Шахтаря. Вона сильніша, ніхто ж не каже, але ми боролися, хотіли, щоб нам не заважали чинити опір", – сказав Костишин у ефірі клубного YouTube-каналу Колоса.

До слова, у останніх 5-х турах УПЛ Колос отримав чотири червоні картки і чотири пенальті у власні ворота. Ковалівці втратили кілька позицій і наразі перебувають на восьмій сходинці турнірної таблиці.

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