Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран був змушений додивлятися матч 14 туру УПЛ проти Олімпіка (0:0) з трибун.

Керманич гостей так і не зміг заспокоїтись після вилучення голкіпера своєї команди Юрія Паньківа на 4-й хвилині.

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Перше попередження від Сергія Бойка 48-річний фахівець отримав за те, що вдарив м'яч. "Гірчичник" не вплинув на поведінку Шарана, і він продовжував активно виражати своє невдоволення роботою арбітра. Суперечка досягнула свого апофеозу на 83-й хвилині, коли тренер Олександрії вкотре почав щось доводити судді – друга жовта і вилучення.

Таким чином, Володимир Шаран не зможе керувати своєю командою у наступному турі УПЛ – домашній поєдинок проти Зорі (23 листопада).

Олександрія в меншості втримала нічию з Олімпіком – Паньків заробив вилучення вже на четвертій хвилині