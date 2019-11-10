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Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром

22:00 761 Читать на русском
Шаран отримав вилучення у матчі проти Олімпіка за надмірні емоції і суперечки з арбітром
Володимир Шаран / Фото офіційного сайту Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран був змушений додивлятися матч 14 туру УПЛ проти Олімпіка (0:0) з трибун.

 
Юрій Паньків 4’
4’ Юрій Паньків

Керманич гостей так і не зміг заспокоїтись після вилучення голкіпера своєї команди Юрія Паньківа на 4-й хвилині.

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Перше попередження від Сергія Бойка 48-річний фахівець отримав за те, що вдарив м'яч. "Гірчичник" не вплинув на поведінку Шарана, і він продовжував активно виражати своє невдоволення роботою арбітра. Суперечка досягнула свого апофеозу на 83-й хвилині, коли тренер Олександрії вкотре почав щось доводити судді – друга жовта і вилучення.

Таким чином, Володимир Шаран не зможе керувати своєю командою у наступному турі УПЛ – домашній поєдинок проти Зорі (23 листопада).

Олександрія в меншості втримала нічию з Олімпіком – Паньків заробив вилучення вже на четвертій хвилині

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Теги
Олімпік - Олександрія Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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