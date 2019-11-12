Хавбек Александрии Третьяков обвинил арбитра в убийстве украинского футбола

Полузащитник Александрии Максим Третьяков оценил работу арбитра Сергея Бойко, который обслуживал матч 14 тура УПЛ против Олимпика.

"Согласны, что Панькив сыграл опасно. Но он первый сыграл в мяч, а затем – в игрока. Это желтая карточка.

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Когда судья принимает такое решение – удаление на первых минутах, он просто убивает наш чемпионат, наш футбол. У него нет никакого уважения к команде. Он отсудил ужасно", – сказал Третьяков в комментарии Футбольному формату.

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Напомним, Бойко удалил голкипера Александрии Юрия Панькива уже на 4-й минуте матча против Олимпика, однако команда Шарана смогла удержать ничью 0:0.