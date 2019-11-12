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Хавбек Александрии Третьяков обвинил арбитра в убийстве украинского футбола

00:07 19 Читати українською
Хавбек Александрии Третьяков обвинил арбитра в убийстве украинского футбола
Сергей Бойко / Фото из открытых источников

Полузащитник Александрии Максим Третьяков оценил работу арбитра Сергея Бойко, который обслуживал матч 14 тура УПЛ против Олимпика.

 
Юрий Панькив 4’
4’ Юрий Панькив

"Согласны, что Панькив сыграл опасно. Но он первый сыграл в мяч, а затем – в игрока. Это желтая карточка.

Шаран получил удаление в матче против Олимпика за чрезмерные эмоции и споры с арбитром

Когда судья принимает такое решение – удаление на первых минутах, он просто убивает наш чемпионат, наш футбол. У него нет никакого уважения к команде. Он отсудил ужасно", – сказал Третьяков в комментарии Футбольному формату.

"Классно быть топ-клубом, когда еще и судьи помогают, офигенно, бл*дь", – Костышин уничтожил арбитров УПЛ

Напомним, Бойко удалил голкипера Александрии Юрия Панькива уже на 4-й минуте матча против Олимпика, однако команда Шарана смогла удержать ничью 0:0.

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Теги
Олимпик - Александрия Сергей Бойко Сергей Бойко Арбитры Максим Третьяков Максим Третьяков Александрия Александрия
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