Одразу два аргентинці з чемпіонатів України повернулись на батьківщину. Це Херонімо Поблете з Металіста й Клаудіо Спінеллі з Олександрії, які втекли від війни.

Ланус оформив трансфер вже четвертого новачка у поточне трансферне вікно, ним став Спінеллі, повідомляє прес-служба клубу. Деталі контракту невідомі.

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Клаудіо виступав у першій частині поточного сезону за Олександрію на правах оренди з Дженоа. Форвард встиг відіграти 19 матчів в Україні й відзначитись двома голами і стількома ж результативними передачами.

Повернувся на батьківщину також Поблете. Зірковий зимовий новачок Металіста, який ще не грав за харків'ян в офіційних матчах, вирушив в Індепендьєнте. Сторони вже підписали контракт, але жодних деталей не уточнили. Херонімо пов'язаний з Металістом угодою до 2025 року.

До слова, Індепендьєнте та Ланус є сусідами в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини – 9 та 10 місця відповідно, між ними один заліковий пункт різниці.

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OFICIAL Claudio Paul Spinelli es nuevo refuerzo del Granate para la presente temporada https://t.co/C9ckQ3fXAU pic.twitter.com/relI88HxJE — Club Lanús (@clublanus) March 17, 2022