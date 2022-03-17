Хавбек Металіста і форвард Олександрії знову виступатимуть в Аргентині
Одразу два аргентинці з чемпіонатів України повернулись на батьківщину. Це Херонімо Поблете з Металіста й Клаудіо Спінеллі з Олександрії, які втекли від війни.
Ланус оформив трансфер вже четвертого новачка у поточне трансферне вікно, ним став Спінеллі, повідомляє прес-служба клубу. Деталі контракту невідомі.
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Клаудіо виступав у першій частині поточного сезону за Олександрію на правах оренди з Дженоа. Форвард встиг відіграти 19 матчів в Україні й відзначитись двома голами і стількома ж результативними передачами.
Повернувся на батьківщину також Поблете. Зірковий зимовий новачок Металіста, який ще не грав за харків'ян в офіційних матчах, вирушив в Індепендьєнте. Сторони вже підписали контракт, але жодних деталей не уточнили. Херонімо пов'язаний з Металістом угодою до 2025 року.
До слова, Індепендьєнте та Ланус є сусідами в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини – 9 та 10 місця відповідно, між ними один заліковий пункт різниці.
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