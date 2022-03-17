Сразу два аргентинца из чемпионатов Украины вернулись на родину. Это Херонимо Поблете из Металлиста и Клаудио Спинелли из Александрии, бежавшие от войны.

Ланус оформил трансфер уже четвёртого новичка в текущее трансферное окно, им стал Спинелли, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта неизвестны.

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Клаудио выступал в первой части текущего сезона за Александрию на правах аренды из Дженоа. Форвард успел отыграть 19 матчей в Украине и отличиться двумя голами и двумя результативными передачами.

Вернулся на родину также и Поблете. Звездный зимний новичок Металлиста, еще не игравший за харьковчан в официальных матчах, отправился в Индепендьенте. Стороны подписали контракт, но никаких деталей не уточнили. Херонимо связан с Металлистом контрактом до 2025 года.

К слову, Индепендьенте и Ланус соседствуют в турнирной таблице чемпионата Аргентины – 9 и 10 места соответственно, между ними один зачетный пункт разницы.

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OFICIAL Claudio Paul Spinelli es nuevo refuerzo del Granate para la presente temporada https://t.co/C9ckQ3fXAU pic.twitter.com/relI88HxJE — Club Lanús (@clublanus) March 17, 2022