Хавбек Металлиста и форвард Александрии снова выступят в Аргентине
Сразу два аргентинца из чемпионатов Украины вернулись на родину. Это Херонимо Поблете из Металлиста и Клаудио Спинелли из Александрии, бежавшие от войны.
Ланус оформил трансфер уже четвёртого новичка в текущее трансферное окно, им стал Спинелли, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта неизвестны.
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Клаудио выступал в первой части текущего сезона за Александрию на правах аренды из Дженоа. Форвард успел отыграть 19 матчей в Украине и отличиться двумя голами и двумя результативными передачами.
Вернулся на родину также и Поблете. Звездный зимний новичок Металлиста, еще не игравший за харьковчан в официальных матчах, отправился в Индепендьенте. Стороны подписали контракт, но никаких деталей не уточнили. Херонимо связан с Металлистом контрактом до 2025 года.
К слову, Индепендьенте и Ланус соседствуют в турнирной таблице чемпионата Аргентины – 9 и 10 места соответственно, между ними один зачетный пункт разницы.
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