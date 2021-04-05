Артем Бондаренко завоевал звание Лучший игрок 20-го тура украинского первенства. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Бондаренко стал автором первого хет-трика сезона 2020/21 в УПЛ

Хавбек азовцев получил пять голосов от экспертного совета, в то время, как Артем Громов и Жуниор Мораес – авторы победных дублей в ворота Руха и Ворсклы соответственно – по два голоса. Правда, стоит заметить, что награда вполне заслуженная, ведь Артем отметился хет-триком в матче с Ингульцом (4:3).

К слову, Мариуполь Бондаренко по итогам тура поднялся на 9 место и имеет в своем активе 21 зачетный балл.

Мариуполь перестрелял Ингулец в сумасшедшем матче с семью голами, тремя пенальти и хет-триком воспитанника Шахтера