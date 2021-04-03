Маріуполь не знав смаку перемог понад чотири місяці, тоді як Інгулець у двох останніх матчах набрав 6 очок. До того ж азовці знову не мають можливості грати на власному стадіоні. Сьогоднішня зустріч відбулася на газоні ОСК Металіст. Підопічним Остапа Маркевича можна лише поспівчувати, як і самому наставнику щодо майбутнього якого в команді починають з'являтися сумніви.

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Зі стартом гри Маріуполь задекларував свої претензії перервати безвиграшну серію. Номінальні господарі без роздумів почали штурмувати ворота Артема Малиша. Вже на 5-й хвилині Віталію Романову довелося консультуватися з асистентом VAR. Очеретько класним пасом вивів на удар Топалова, і той прошив голкіпера Інгульця. Асистент арбітра зафіксував офсайд, а через хвилину правильність цього рішення підтвердили фахівці за моніторами.

Інгулець намагався чинити спротив, але робив це дуже неорганізовано. У цьому, очевидно, заслуга самого Маріуполя. Азовці після втрати м'яча відразу намагалися вступати у відбір і не дозволяли супернику наближатися до власних воріт. Єдиний удар у площину петровці завдали з метрів 30-ти. Господарі ж регулярно розривали оборону Інгульця фланговими атаками. На 23-й Топалов навіть оформив дубль, але й цього разу забрався у положення поза грою. Коли ж доходило до "легальних" моментів, то підводила точність (Топалова, Бондаренка та Кулакова), або ж свою команду рятував Малиш.

Коли здавалося, що на перерву футболісти підуть без забитих м'ячів, номінальні гості "привезли" собі гол. Салем не порозумівся з власним голкіпером, чим моментально скористався Кулаков. Андрій здійснив ривок і змусив Малиша фолити – пенальті. До позначки підійшов Бондаренко і впевнено реалізував покарання. До речі, саме Артем встановив остаточний рахунок під час попередньої зустрічі цих команд (1:1). Після відпочинку не минула бодай хвилина, а Маріуполь вже подвоїв свою перевагу. Знову забив Бондаренко. Півзахисник пробив з-за меж штрафного, і м'яч після дотику до рук Малиша залетів у сітку.

Схоже, гірше від такого початку другого стало лише Маріуполя. Ілля Коваленко, який вийшов на поле по перерві, за якихось дві хвилини нівелював усі попередні здобутки суперника. Спочатку півзахисник Інгульця асистував Плахотнюку, а вже за мить класним ударом головою забив сам. Однак проти такого розвитку подій був Бондаренко. Артем реалізував ще один пенальті, який цього разу заробив сам. Це перший хет-трик у професіональній кар'єрі хавбека, права на якого належать Шахтарю. Завершив надрезультативну 20-хвилинку гол Стасюка. Маріуполь провів акцентовану розмашисту атаку і повернув собі перевагу в два м'ячі.

Другу половину другого тайму команда Остапа Маркевича провела значно обережніше. Азовці не перешкоджали супернику володіти ініціативою, але у захисті діяли уважно. Аж до 87-ї хвилини, коли Олег Кудрик заробив безглуздий пенальті, налетівши на гравця Інгульця. Ілля Шевцов не пробачив такої помилки – 4:3. Хоча арбітр компенсував аж 5 хвилин, врятуватися від поразки гості не змогли. Зрештою Маріуполь втримав перемогу, яка для команди стала першою з 27 листопада минулого року. Азовці набрали 21 очко і випередили саме Інгулець, у якого залишилося 19 пунктів та 10 сходинка в турнірній таблиці.

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