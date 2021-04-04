"Думаю, що найважливішим став третій гол, адже він дозволив нам знову вийти вперед – 3:2. До речі, два з трьох голів я забивав з 11-метрової позначки, пробиваючи в різні кути. І не прогадав, виграючи ці дуелі. Ось якщо був би призначений ще один пенальті, то, швидше за все, довелося б вже пробивати по центру воріт.

Хет-трик вихованця Шахтаря у відеоогляді матчу Маріуполь – Інгулець – 4:3

Нам вдалось перервати багатоматчеву безвиграшну серію – ми зробили це в поєдинку з сусідом по турнірній таблиці, де на кону було шість очок. Здобули заслужену перемогу в день народження маріупольської футбольної команди, якій виповнилося 61 рік. Тому свій хет-трик присвячую команді Mаріуполь і її вболівальникам.

Зараз в моєму активі вже сім забитих м'ячів і буде здорово, якщо вдасться подолати рубіж в десять голів. До цього і буду прагнути в найближчих матчах", – сказав Бондаренко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Маріуполь здолав Інгулець з рахунком 4:3, а Бондаренко записав на свій рахунок три голи – Артем забив на 45-й, 46-й і 60-й хвилинах, двічі реалізувавши пенальті. Це перший хет-трик 20-річного футболіста в чемпіонаті України і перший загалом у поточному сезоні УПЛ.

Маріуполь перестріляв Інгулець у божевільному матчі з сімома голами, трьома пенальті та хет-триком вихованця Шахтаря