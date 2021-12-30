"Звісно, що нам було важко проводити всі матчі першого кола в гостях. Якщо ще взяти і географічне розташування нашого міста, то на дорогу ми витрачали досить багато часу. Але в усьому потрібно знаходити позитив. По-перше, ми набрали досить багато очок в гостях.

Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи

А по-друге, відомо, що в дорозі перевіряються люди. Ми разом пройшли цей тест. Переїзди згуртували й об'єднали нашу команду. Але ми хочемо бути ще сильнішими і докладемо для цього всіх зусиль", – цитує Маркевича Sport Arena.

Зауважимо, Остап Маркевич очолив Маріуполь влітку 2020-го. На зимову паузу азовці пішли дев'ятими з 16 заліковими балами, провівши всі матчі першої частини сезону в гостях через реконструкцію стадіону.

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