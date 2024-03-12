Нещодавно "Футбол 24" з власних джерел стало відомо, що 18-річний Роман Саленко має проблеми з режимом і дисципліною, через які не потрапляє до заявки на останні матчі. Молодий півзахисник був у складі команди Ігоря Костюка на зборах у Туреччині, а потім перестав грати, хоча ще восени викликався у юнацьку збірну України.

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За словами Романа Саленка, який є сином колишнього форварда Динамо Олега Саленка, справжньою причиною його відсутності є травма.

"Чесно кажучи, я був дуже здивований, коли прочитав це про себе і абсолютно не зрозумів, для чого це було зроблено. Адже на самому початку міжсезонних зборів я пошкодив ахілл і тому тривалий час не тренувався.

Якийсь час ходив у спеціальному "чоботі" на травмованій нозі. Тільки десь тиждень тому лікарі дозволили мені його позбутися. Відтоді я почав тренуватися за індивідуальною програмою під керівництвом реабілітолога. Уже займаюся біговою роботою, а сьогодні (розмова відбулася 11 березня – прим.) почну тренуватися з м’ячем.

Якщо все буде добре, то вже наступного тижня зможу приступити до тренувань у загальній групі", – цитує Романа Саленка Dynamo.kiev.ua.

На професіональному рівні Саленко-молодший дебютував у складі вишгородського Діназа. В Динамо перейшов у серпні 2022 року, приєднавшись до команди U-19. У складі збірної України U-19 провів 3 матчі, результативними діями не відзначався.

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