Недавно "Футбол 24" из собственных источников стало известно, что 18-летний Роман Саленко имеет проблемы с режимом и дисциплиной, из-за которых не попадает в заявку на последние матчи. Молодой полузащитник был в составе команды Игоря Костюка на сборах в Турции, а потом перестал играть, хотя еще осенью вызывался в юношескую сборную Украины.

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По словам Романа Саленко, который является сыном бывшего форварда Динамо Олега Саленко, настоящей причиной его отсутствия является травма.

"Честно говоря, я был очень удивлен, когда прочитал это о себе и совершенно не понял, для чего это было сделано. Ведь в самом начале межсезонных сборов я повредил ахилл и поэтому длительное время не тренировался.

Какое-то время ходил в специальном "сапоге" на травмированной ноге. Только где-то неделю назад врачи разрешили мне от него избавиться. С тех пор я начал тренироваться по индивидуальной программе под руководством реабилитолога. Уже занимаюсь беговой работой, а сегодня (разговор состоялся 11 марта – прим.) начну тренироваться с мячом.

Если все будет хорошо, то уже на следующей неделе смогу приступить к тренировкам в общей группе", – цитирует Романа Саленко Dynamo.kiev.ua.

На профессиональном уровне Саленко-младший дебютировал в составе вышгородского Диназа. В Динамо перешел в августе 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, результативными действиями не отличался.

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