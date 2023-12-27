Сидорчук і втікач з Динамо потрапили у збірну провальних трансферів – бельгійські вболівальники і ЗМІ озвучили найгірших
Півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук та хавбек Андерлехта Джастін Лонвейк не змогли вразити бельгійських фанатів своїми ігровими якостями.
Відоме бельгійське видання Voetbalnieuws вирішило з'ясувати, кого вболівальники вважають найбільшим провалом літньої трансферної кампанії у Лізі Жупіле. Журналісти склали топ-11 невдах найвищого дивізіону чемпіонату Бельгії, запропонувавши обрати найгіршого.
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Цікаво, що до символічної команди потрапили і два екс-представники УПЛ: колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук (який нині виступає за Вестерло) та легіонер-утікач Джастін Лонвейк, орендований у Динамо Андерлехтом. Останній, згідно з результатами голосування, наразі йде другим.
"Незадовго до того, як трансферний ринок закрив свої двері, Вестерло з гордістю представив Сидорчука. Відтоді гравець збірної України (60 матчів) безперервно виходив у стартовому складі команди, хоча досі не демонструє очікуваної стабільності у півзахисті. Не може завести свій двигун на повну", – зазначає видання.
Лонвейку натомість дісталось ще більше.
"Маючи не менше 12 новачків, низка придбань Андерлехта була майже приречена на провал. Джастін Лонвейк є одним із них. Маючи трохи більше півгодини ігрового часу, розподіленого на три виходи на заміну, він не зумів залишити бодай якогось сліду в історії клубу".
До слова, окрім вищезгаданих гравців, у топ-11 також увійшли: Максанс Прево (Льовен), Ноа Фадіга (Гент), Крейг Кеткарт (Кортрейк), Федде Лейсен (Уніон Сент-Жилуаз), Оуен Вейндал (Антверпен), Алексіс Фліп (Андерлехт), Крістофер Баа (Генк), Міхал Скорась (Брюгге) і Матія Фріган (Вестерло).
Нагадаємо, у поточному сезоні Сидорчук провів у складі Вестерло 14 матчів, в яких забив 1 гол (його контракт з бельгійцями чинний до 30 червня 2026 року). Лонвейк згідно з угодою мав би залишатись в Андерлехті до літа 2024-го, однак клуб хоче уже в січні розірвати оренду і позбутись неефективного виконавця (киянам нідерландець буде належати до 30 червня 2027 року).
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