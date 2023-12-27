Відоме бельгійське видання Voetbalnieuws вирішило з'ясувати, кого вболівальники вважають найбільшим провалом літньої трансферної кампанії у Лізі Жупіле. Журналісти склали топ-11 невдах найвищого дивізіону чемпіонату Бельгії, запропонувавши обрати найгіршого.

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Цікаво, що до символічної команди потрапили і два екс-представники УПЛ: колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук (який нині виступає за Вестерло) та легіонер-утікач Джастін Лонвейк, орендований у Динамо Андерлехтом. Останній, згідно з результатами голосування, наразі йде другим.

"Незадовго до того, як трансферний ринок закрив свої двері, Вестерло з гордістю представив Сидорчука. Відтоді гравець збірної України (60 матчів) безперервно виходив у стартовому складі команди, хоча досі не демонструє очікуваної стабільності у півзахисті. Не може завести свій двигун на повну", – зазначає видання.

Лонвейку натомість дісталось ще більше.

"Маючи не менше 12 новачків, низка придбань Андерлехта була майже приречена на провал. Джастін Лонвейк є одним із них. Маючи трохи більше півгодини ігрового часу, розподіленого на три виходи на заміну, він не зумів залишити бодай якогось сліду в історії клубу".

До слова, окрім вищезгаданих гравців, у топ-11 також увійшли: Максанс Прево (Льовен), Ноа Фадіга (Гент), Крейг Кеткарт (Кортрейк), Федде Лейсен (Уніон Сент-Жилуаз), Оуен Вейндал (Антверпен), Алексіс Фліп (Андерлехт), Крістофер Баа (Генк), Міхал Скорась (Брюгге) і Матія Фріган (Вестерло).

Нагадаємо, у поточному сезоні Сидорчук провів у складі Вестерло 14 матчів, в яких забив 1 гол (його контракт з бельгійцями чинний до 30 червня 2026 року). Лонвейк згідно з угодою мав би залишатись в Андерлехті до літа 2024-го, однак клуб хоче уже в січні розірвати оренду і позбутись неефективного виконавця (киянам нідерландець буде належати до 30 червня 2027 року).

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