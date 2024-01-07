"Я не вірю жодному слову Коноплянки. Він усе одно отримував гроші від ФІФА як легіонер.

Коноплянка озвучив справжню причину відходу з Клужа: "Багато чого в клубі тренеру самому незрозуміло"

Я вважаю, що він бреше крізь зуби. У Коноплянки багато жовчі. Казати, що ЧФР Клуж грає в "бий-біжи" – я так не думаю. Якби вони так грали, я б не вважав Панайотіса Тахцидіса за футболіста. На мою думку, ЧФР грає не так, як сказав Коноплянка", – цитує Стойку Orange Sport.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Клуж влітку 2023-го, підписавши контракт до 30 червня 2025 року, однак покинув румунський клуб достроково (він лише 4 рази виходив на поле, провівши сумарно 54 хвилини). Transfermarkt оцінює 34-річного вінгера у 250 тисяч євро.

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