Півзахисник, права на якого належать Динамо, потрапив до остаточного складу брюссельців на зимові збори в Тунісі.

Попов міг стати суперником Довбика та Циганкова в Іспанії – Динамо відлякало клуб Ла Ліги солідним цінником

Раніше з'явилась інформація, що Андерлехт розчарувався в Лонвейку і не буде його брати зі собою. Оренда з Динамо розрахована до кінця сезону, але 24-річному хавбеку порадили шукати нову команду вже у січні. Перша половина кампанії була для нього провальною – травми, всього 39 хвилин на полі і жодної результативної дії.

Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо у вересні 2022-го з данського Віборга за 1,5 млн євро (контракт до 30 червня 2027 року). Він добре вписався у київську команду, зігравши 18 поєдинків (1 гол+1 асист). Втім, влітку 2023-го нідерландець раптово не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

"Трансфер, що забезпечить внуків до кінця життя": Довбик і спокуса, Русин у вогні перед матчем року, лють Миколенка