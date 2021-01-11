Зірка Барселони Б Алекс Кольядо дав привід для роздумів Рональду Куману. Він записав до свого активу шедевральний гол.

Напередодні Барселона Б без проблем здолала Бадалону (4:0) у матчі 11 туру Сегунди Б. Поєдинок запам'ятався не так розгромом, як фінальним акордом.

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Хавбек Алекс Кольядо на 90+4 хвилині взявся виконувати кутовий – йому це безперечно вдалось. Зірка Барселони Б відзначився красивим "сухим листом" та заслужено був нагороджений оплесками від партнерів.

До слова, Алекс в поточному сезоні провів за дубль "блаугранас" 6 матчів, в яких відзначився 3 взяттями воріт. 21-річний півзахисник вже має досвід виступів за основу Барси, але останнім часом балансує на межі першої та другої команд.

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