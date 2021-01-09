"Боротьба за титули залежить не лише від одного футболіста. Має значення характер всієї команди. Якщо всі в порядку і у найкращій формі, вони можуть боротися. Але з урахуванням того, що є дистанція, стає складніше. Цього тижня ми грали добре, і це вселяє в мене впевненість.

Дублі Мессі та Грізманна у відеоогляді матчу Гранада – Барселона – 0:4

Барселоні потрібен Лео через його важливість, ефективність... Він потрібен нам, щоб боротися за трофеї. Завдяки результату ми змогли замінити і його, і Педрі. Не хотіли ризикувати Араухо, Деста я теж замінив завдяки рахунку.

Мессі щосили намагається допомогти команді. Останнім часом у нього все добре, він дуже ефективний. Як і команді, йому було складно почати сезон, але він завжди був дуже мотивований. Зараз він забиває більше, але Лео завжди був залучений в гру", – наводить слова Кумана Marca.

Зазначимо, що Барселона розбила Гранаду (4:0), а Мессі відзначився дублем у воротах суперника.

Барселона декласувала Гранаду – Мессі та Грізманн оформили по дублю