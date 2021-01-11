Звезда Барселоны Б Алекс Кольядо дал повод для размышлений Рональду Куману. Он записал в свой актив шедевральный гол.

Накануне Барселона Б без проблем одолела Бадалону (4:0) в матче 11 тура Сегунды Б. Поединок запомнился не так разгромом, как финальным аккордом.

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Хавбек Алекс Кольядо на 90+4 минуте взялся исполнять угловой – ему это бесспорно удалось. Звезда Барселоны Б отличился красивым "сухим листом" и заслуженно был награжден аплодисментами от партнеров.

К слову, Алекс в текущем сезоне провел за дубль "блаугранас" 6 матчей, в которых отличился тремя голами. 21-летний полузащитник уже имеет опыт выступлений за основу Барсы, но в последнее время балансирует на грани первой и второй команд.

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