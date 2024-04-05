Олександр Хацкевич та Михайло Залєвський завершили співпрацю з Заглембє Сосновєц, повідомляє Tribuna.

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Офіційно про відхід фахівців не повідомлялось. Цікаво, що обидва прийшли до польського клубу в січні 2024 року: Хацкевич став головним тренером команди, а Залєвський – спортивним директором.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що ультрас клубу напали на Хацкевича та побили його. Агент Олександра Миколайовича спростував цю інформацію, а також повідомив, що екс-тренер Динамо збирається покинути клуб. Сам Хацкевич підтвердив напад, але зазначив, що його не били.

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