Александр Хацкевич и Михаил Залевский завершили сотрудничество с Заглембе Сосновец, сообщает Tribuna.

"Считал игроков за мусор": журналист раскрыл грязные подробности работы Хацкевича в Заглембе

Официально об уходе специалистов не сообщалось. Интересно, что оба пришли в польский клуб в январе 2024 года: Хацкевич стал главным тренером команды, а Залевский – спортивным директором.

Напомним, польские СМИ сообщили, что ультрас клуба напали на Хацкевича и избили его. Агент Александра Николаевича опроверг эту информацию, а также сообщил, что экс-тренер Динамо собирается покинуть клуб. Сам Хацкевич подтвердил нападение, но отметил, что его не били.

Хацкевича били в лицо и ногами – Ультрас устроили экс-тренеру Динамо жестокую вендетту