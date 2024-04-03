Головному тренеру Заглембє Олександру Хацкевичу дісталося від журналістів, які розкритикували його.

"Відомо, що Хацкевич неадекватно поводив себе на тренуваннях. Кричав на футболістів, і, як кажуть самі гравці, "вважав нас за сміття".

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Його побиття в жоден спосіб не можна виправдати, але згідно з нашою інформацією, у роздягальні він був поганою людиною", – розповів журналіст Meczyki Самуель Щигельскі.

Нещодавно, польські ЗМІ повідомили, що ультрас клубу напали на Хацкевича та побили його. Агент Олександра Миколайовича спростував цю інформацію, а також повідомив, що екс-тренер Динамо збирається покинути клуб.

Нагадаємо, Заглембє наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці другого польського дивізіону з 13 очками.

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