– Олександре Миколайовичу, правду пишуть, що вас побили невідомі?

– На тренуванні команди був дуже неприємний інцидент, назвемо цю ситуацію саме так. Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодиків.

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Всі були в балаклавах. Чоловіків 30-40. Точно не рахував скільки їх було. Ці молодики вискочили на поле та поводили себе дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично.

– Тобто, хотіли побити?

– Певно, що так. Однак минулося. Більшість тренерів, я в тому числі та майже всі гравці команди оперативно покинули поле. Місцеві футболісти, поляки, залишилися і вели з цими хлопцями якийсь діалог. Про щось говорили, не можу сказати. Не тому, що не хочу розповідати, ні. Просто польську мову розумію не так добре. Були якісь претензії.

– Щодо не найкращих результатів команди під вашим керівництвом?

– Можливо. Чесно, я не зрозумів з тих слів, які почув польською, у чому була суть.

– Найголовніше питання: з вами все гаразд?

– Так. Ні синців, ні подряпин. Все добре. Після того, як ця група невідомих людей залишила нашу базу, ми повернулися на поле та провели тренування. Щобільше, завершили його в хорошому гуморі.

– Я так розумію, що це були представники ультрас Заглембє?

– Вони не представились, ким є. Жодних розпізнавальних знаків на них теж не було. Жодноъ клубної атрибутики чи чогось такого.

Найбільше мене в цій ситуації обурило те, що ми й досі не можемо зв'язатися з президентом клубу. В мене до нього є одне дуже серйозне питання: як так могло статися, що на команду напали на її базі? Чому клуб ніяк, взагалі ніяк (!), не забезпечив безпеку гравцям і тренерам? Дякувати Богу, все минулося, але... – сказав Хацкевич у коментарі Sport-Express.

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