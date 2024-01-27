Хацкевич націлився вже на третього українця – екс-кіпер Динамо і Шахтаря за крок від переходу в чемпіонат Польщі
Білоруський фахівець Олександр Хацкевич вирішив заручитись підтримкою добре знайомих йому по УПЛ футболістів.
Головний тренер Заглембє Олександр Хацкевич запросив у свою команду українського голкіпера Олексія Швеченка, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, 31-річний воротар вже приїхав у розташування польського клубу і днями має підписати угоду з представником другого дивізіону.
Нагадаємо, Шевченко – вихованець запорізького Металурга, за який і дебютував в УПЛ у жовтні 2011 року. З 2013 по 2015 рр. перебував на контракті в Динамо, але за головну команду так і не зіграв (виступав в оренді за Говерлу, донецький Олімпік, грузинські Торпедо Кутаїсі та Ділу). Далі були Зоря, Карпати, Шахтар та Чорноморець, який він покинув 1 січня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.
До слова, за Заглємбе вже виступає український захисник Олексій Биков і на підході екс-хавбек Руха Олексій Довгий.
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