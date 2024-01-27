Главный тренер Заглембе Александр Хацкевич пригласил в свою команду украинского голкипера Алексея Швеченко, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 31-летний вратарь уже приехал в расположение польского клуба и на днях должен подписать соглашение с представителем второго дивизиона.

Напомним, Шевченко – воспитанник запорожского Металлурга, за который и дебютировал в УПЛ в октябре 2011 года. С 2013 по 2015 гг. находился на контракте в Динамо, но за главную команду так и не сыграл (выступал в аренде за Говерлу, донецкий Олимпик, грузинские Торпедо Кутаиси и Дилу). Далее были Заря, Карпаты, Шахтер и Черноморец, который он покинул 1 января 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

К слову, за Заглембе уже выступает украинский защитник Алексей Быков и на подходе экс-хавбек Руха Алексей Довгий.

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