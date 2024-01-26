"Зараз українці не є легіонерами. Для мене не важливий паспорт футболіста. Так, звісно, будуть українці і тут зараз уже грає Льоша Биков. Зараз ведемо переговори ще з деякими гравцями з України, які можуть приїхати на контракт. Хтось також буде приїжджати на перегляд.

Хацкевич підпише українця до європейського клубу, – ЗМІ

Є ще поляки, також є пропозиції щодо інших футболістів із Європейського Союзу. Тому ми в процесі перегляду і відео, і наживо. Трансфер Довгого у Заглембє? Так. Льоша вже тут і сьогодні (23 січня – прим.). він пройшов медичний огляд. У принципі, якщо все нормально, то ми підпишемо з ним контракт", – наводить слова Хацкевича Український футбол.

Нагадаємо, екс-тренер київського Динамо нещодавно очолив Заглембє Сосновєц, куди сватають хавбека Руха Олексія Довгого.

Хацкевича зрадили найближчі соратники – ще однієї помилки його репутація не переживе