Хацкевич може очолити клуб в Європі – джерело назвало команду, куди мітить екс-тренер Динамо
Білоруський фахівець Олександр Хацкевич готується продовжити кар'єру в чемпіонаті Литви.
Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич може очолити Кауно Жальгіріс, повідомляє Динамоманія.
Хацкевич офіційно покинув Заглембє після скандального нападу – екс-тренера Динамо буквально "виперли копняками"
За інформацією джерела, 50-річний наставник вже відвідав Литву, де провів перемовини з керівництвом клубу.
Нагадаємо, останнім клубом Хацкевича був польський Заглембє Сосновець, звідки він пішов після грандіозного скандалу на початку квітня.
До слова, Кауно Жальгіріс після 9-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Литви на четвертій сходинці і відстає від лідера – Жальгіріса – на 9 очок.
"Українцям кричали нехай "зйо*ують в Україну": соратник Хацкевича – про дикий нацизм фанатів Заглембє