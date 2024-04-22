Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич може очолити Кауно Жальгіріс, повідомляє Динамоманія.

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За інформацією джерела, 50-річний наставник вже відвідав Литву, де провів перемовини з керівництвом клубу.

Нагадаємо, останнім клубом Хацкевича був польський Заглембє Сосновець, звідки він пішов після грандіозного скандалу на початку квітня.

До слова, Кауно Жальгіріс після 9-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Литви на четвертій сходинці і відстає від лідера – Жальгіріса – на 9 очок.

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