Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич может возглавить Кауно Жальгирис, сообщает Динамомания.

Хацкевич официально покинул Заглембе после скандального нападения – экс-тренера Динамо буквально "выперли пинками"

По информации источника, 50-летний наставник уже посетил Литву, где провел переговоры с руководством клуба.

Напомним, последним клубом Хацкевича был польский Заглембе Сосновец, откуда он ушел после грандиозного скандала в начале апреля.

К слову, Кауно Жальгирис после 9-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Литвы на четвертой строчке и отстает от лидера – Жальгириса – на 9 очков.

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