Хацкевич – на питання про відставку: Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчів з Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич в програмі "Профутбол" відповів на запитання про його ймовірну відставку і гру Віктора Циганкова в матчі Ліги Європи з Челсі.

"Спокійна рекція на питання про відставку? Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчів з нами, але там людина працює, і всі вже забули, а ви про якісь відставки. Тоді тут після кожної гри потрібно міняти тренера.

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Що трапилося з Циганковим в матчі з Челсі? Я вважаю, що він додає з кожним днем ​​і кожною грою. Йому цей досвід піде до скарбнички. Ми бачимо його щодня. Хлопці теж розуміють, що потрібно менше реагувати на те, що говорять у ЗМІ після хороших і поганих ігор", – сказав Хацкевич.

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Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилося Челсі з рахунком 0:5 і вилетіло з єврокубків.