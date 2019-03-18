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Хацкевич – на вопрос об отставке: Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с Динамо

09:40 92 Читати українською
Хацкевич – на вопрос об отставке: Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с Динамо
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич в программе "Профутбол" ответил на вопрос о его вероятной отставке и игре Виктора Цыганкова в матче Лиги Европы с Челси.

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"Спокойная рекции на вопрос об отставке? Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы о каких-то отставкахи. Тогда здесь после каждой игры нужно менять тренера.

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Что случилось с Цыганковым в матче с Челси? Я считаю, что он добавляет с каждым днем ​​и каждой игрой. Ему этот опыт пойдет в копилку. Мы видим его каждый день. Ребята тоже понимают, что нужно меньше реагировать на то, что говорят в СМИ после хороших и плохих игр", – сказал Хацкевич.

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Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило Челси со счетом 0:5 и вылетело из еврокубков.

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