Олімпік – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо перемогло Олімпік (2:1) у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Динамо.

У 22 турі УПЛ Динамо перемогло Олімпік та завершило перший етап УПЛ з 50-ма очками у активі.

Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті

Всі голи були забиті у першій половині гри. Рахунок на 13-й хвилині з пенальті відкрив Віктор Циганков. Ще у першому таймі Олімпік відігрався – Олексій Гай також вдало виконав 11-метровий удар. Проте ще до перерви кияни забили, як з'ясувалось, переможний гол. Його автором став Назарій Русин, який ударом головою замкнув передачу Віктора Циганкова.

В другому таймі обидві команди мали нагоди для взяття воріт, проте рахунок більше не змінився. Динамо, хоч і не без проблем, але продовжило переможну серію в рамках УПЛ, яка налічує вже 6 поєдинків. Кияни набрали 50 очок та відстають від Шахтаря на 7 пунктів. У Олімпіка гірші справи – команда В'ячеслава Шевчука не може виграти вже 10 матчів поспіль (5 нічиїх та 5 поразок). 20 очок та 10 місце – такий доробок Олімпіка після першого етапу УПЛ.