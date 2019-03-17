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Суркіс: Відставку Хацкевича поки не обговорюємо

21:57 506 Читать на русском
Суркіс: Відставку Хацкевича поки не обговорюємо
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс дав зрозуміти, що питання можливої відставки головного тренера команди Олександра Хацкевича поки не є актуальним.

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Нагадаємо, минулого четверга Динамо вилетіло з Ліги Європи, без шансів поступившись Челсі (0:8 за підсумками двох матчів). Втім, це не спонукало Ігоря Суркіса задуматись про відставку Олександра Хацкевича.

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"Я поки не обговорюю цей момент тому, що Хацкевич працює, і я сподіваюся, що як гравці, так і тренери зроблять висновки з поразки від Челсі.

Чи була розмова з Хацкевичем після вильоту з Ліги Європи? Я не розмовляв з ним. Зараз буде перерва на матчі збірних - будемо розмовляти", - сказав Суркіс журналістам після матчу Динамо з Олімпіком.

Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті

Джерело: Футбол 24
Теги
Головне Олімпік - Динамо Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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