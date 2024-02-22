Влітку Харт повісить бутси на цвях, інформує офіційний сайт Селтіка. Повідомляється, що нещодавно Джо поінформував свій клуб про це рішення. Зараз 36-річний ветеран є першим номером "кельтів", які в чемпіонаті Шотландії б'ються з Рейнджерс за титул.

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Найкращі роки своєї кар'єри Харт провів у Манчестер Сіті, за який зіграв понад 250 матчів. Він виграв АПЛ у сезонах 2011/12 і 2013/14, а також Кубок Англії в сезоні 2010/11.

З приходом до табору "містян" Пепа Гвардіоли виявилося, що у Джо є один великий недолік – він погано грає ногами. Тому він був змушений покинути клуб і перебратися в Торіно. Після цього на найвищий рівень англієць уже не повернувся: він пограв за Вест Хем, Бернлі та Тоттенхем.

На рахунку Харта 75 матчів за збірну Англії.

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