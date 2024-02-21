"Минулого року я б назвав Чорноморець. Аталанту можна згадати. Противні команди, які 1:1 грають. У них багато мінусів, але якщо знаходять свою гру, то ламають будь-яку тактику.

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Найатмосферніший стадіон, крім Донбас Арени? З останніх виділю Селтік Парк. Давно не було такого, що ще в роздягальні чутно спів стадіону. Ми потім дивилися відео їхніх перфомансів, але все чутно навіть в підтрибунці – все дрижить, така підтримка. Ще сподобалась ідея стадіону. Фасад залишили старим, історичним, а сам стадіон новий. Просто бомба, клас", – зізнався Степаненко в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Додамо, що "гірники" в нинішньому сезоні ще не зустрічались з Чорноморцем, але попереду 3 поєдинки. Крім подвійної дуелі в УПЛ, на команди чекає півфінал Кубка України.

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