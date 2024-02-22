Летом Харт повесит бутсы на гвоздь, информирует официальный сайт Селтика. Сообщается, что недавно Джо проинформировал свой клуб об этом решении. Сейчас 36-летний ветеран является первым номером "кельтов", которые в чемпионате Шотландии сражаются с Рейнджерс за титул.

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Лучшие годы своей карьеры Харт провёл в Манчестер Сити, за который сыграл более 250 матчей. Он выиграл АПЛ в сезонах 2011/12 и 2013/14, а также Кубок Англии в сезоне 2010/11.

С приходом в стан "горожан" Пепа Гвардиолы оказалось, что у Джо есть один большой недостаток – он плохо играет ногами. Поэтому он был вынужден покинуть клуб и перебраться в Торино. После этого на самый высокий уровень англичанин уже не вернулся: он поиграл за Вест Хэм, Бёрнли и Тоттенхэм.

На счету Харта 75 матчей за сборную Англии.

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