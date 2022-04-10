Вчора Легія розписала нічию з Лехом, але цей матч привернув увагу зовсім не футболом. Ультрас варшавців вивісили на трибунах величезний банер, про реальність якого зараз мріє увесь цивілізований світ. Президента окупантів зобразили на шибениці.

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Ігор Харатін відзначив креатив і позицію фанів. "Топ-підтримка від наших уболівальників. Дякую. Ми переможемо", – написав Харатін.

Варто зауважити, що особисто для півзахисника збірної України вчорашній матч вийшов не дуже вдалим. Харатін розпочав гру на лаві для запасних, а вийшовши на заміну, примудрився за 15 хвилин отримати дві жовті картки.

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