Вчера Легия расписала ничью с Лехом, но этот матч привлек внимание отнюдь не футболом. Ультрас варшавцев вывесили на трибунах огромный баннер, о реальности которого сейчас мечтает весь цивилизованный мир. Президента оккупантов изобразили на виселице.

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Игорь Харатин отметил креатив и позицию фанатов. "Топ-поддержка от наших болельщиков. Спасибо. Мы победим", – написал Харатин.

Следует заметить, что лично для полузащитника сборной Украины вчерашний матч получился не очень удачным. Харатин начал игру на скамейке для запасных, а выйдя на замену, умудрился за 15 минут получить две желтые карточки.

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