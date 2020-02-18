Харатін розповів, за якої умови Зубков стане найкращим бомбардиром Ференцвароша

Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін похвалив свого одноклубника Олександра Зубкова, який нещодавно забив переможний гол у принциповому матчі.

"Звісно, ми всі раді, що він забив гол у ворота Фехервара, який став для Ференцвароша переможним. Він молодець і у нього ще були моменти в цій грі. І у всієї команди були ще моменти.

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Думаю, якщо Сашко буде реалізовувати хоча б половину моментів, він точно буде найкращим бомбардиром. Тому всі шанси для цього у нього є. Команда добре створює моменти, а гравці групи атаки забивають. Тому бажаю йому стати найкращим бомбардиром команди.

Шість очок, звичайно, хороший гандикап в чемпіонаті. Але ми не хочемо дивитися в турнірну таблицю. Будемо намагатися виходити на кожну гру далі з метою, щоб набирати максимум очок. Тому попереду ще багато боротьби. І хоча у нас є також ще дві гри в запасі, чемпіонат довгий і розслаблятися явно ще рано. Потрібно витискати максимум з кожного матчу", – цитує Харатіна zbirna.com.

Зазначимо, що гол у ворота Фехервара став для Зубкова 8 у поточному чемпіонаті Угорщини. Українець наразі перебуває у топ-4 найкращих бомбардирів ліги. На другому місці у списку бомбардирів Фраді перебуває бразильський нападник Ісаел, в активі якого 6 результативних ударів.

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