Харатин рассказал, при каком условии Зубков станет лучшим бомбардиром Ференцвароша

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин похвалил своего одноклубника Александра Зубкова, который недавно забил победный гол в принципиальном матче.

"Конечно, мы все рады, что он забил гол в ворота Фехервара, который стал для Ференцвароша победным. Он молодец и у него еще были моменты в этой игре. И у всей команды были еще моменты.

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Думаю, если Саша будет реализовывать хотя бы половину моментов, он точно будет лучшим бомбардиром. Так что все шансы для этого у него есть. Команда хорошо создает моменты, а игроки группы атаки забивают. Поэтому желаю ему стать лучшим бомбардиром команды.

Шесть очков, конечно, хороший задел в чемпионате. Но мы не хотим смотреть в турнирную таблицу. Будем стараться выходить на каждую игру дальше с целью, чтобы набирать максимум очков. Поэтому впереди еще много борьбы. И хотя у нас есть также еще две игры в запасе, чемпионат длинный и расслабляться явно еще рано. Нужно выжимать максимум из каждого матча", – цитирует Харатина zbirna.com.

Отметим, что гол в ворота Фехервара стал для Зубкова 8 в текущем чемпионате Венгрии. Украинец сейчас находится в топ-4 лучших бомбардиров лиги. На втором месте в списке бомбардиров Фради находится бразильский нападающий Исаел, в активе которого 6 результативных ударов.

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