Зубков забив переможний гол за Ференцварош у матчі проти команди Петряка

У центральному матчі 21 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош обіграв Фехервар і зміцнив лідерство у турнірній таблиці.

Чемпіонат Угорщини, 21 тур

Ференцварош – Фехервар – 1:0

Гол: Зубков, 51.

Вилучення: Елек, 88 (Фех).

Ребров оцінив можливість Харатіна зіграти за збірну України

Команда Сергія Реброва в черговому турі чемпіонату Угорщини зійшлася зі своїм головним конкурентом у боротьбі за титул. До стартового складу обох команд потрапили українці: Харатін та Зубков у Ференцвароші, Петряк – у Фехерварі.

Ференцварош протягом усього матчу володів ініціативою. Команда Реброва трохи більше володіла м'ячем (54 на 46 відсотків), але серйозно "перебила" суперника – 11 ударів у площину воріт проти 2 у гостей.

Автором єдиного гола став Олександр Зубков. На початку другого тайму він ударом з меж воротарського майданчика вразив ворота Фехервара.

Ця перемога дозволила команді Реброва ще більше зміцнити своє лідерство – наразі Фраді випереджають Фехервар на 6 очок і мають 2 матчі в запасі.

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