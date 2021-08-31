Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин может продолжить карьеру в польской Экстраклясе. 26-летний игрок должен прибыть в Варшаву, чтобы пройти медосмотр перед трансфером в Легию, сообщает SportoweFakty. Чемпион Польши видит в украинце замену травмированному Бартошу Капустке.

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По информации Legia.net Харатин уже покинул расположение сборной Украины, в лагерь которой вернется сразу после улаживания всех нюансов перехода в новую команду.

Напомним, в текущем сезоне Игорь сыграл за Ференцварош в 9 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Фради" действует до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 2,2 млн евро.

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