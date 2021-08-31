Ажіотаж навколо Владислава Супряги в останній день трансферного вікна набуває божевільних обертів.

Нападник Динамо Владислав Супряга зацікавив французький Труа, повідомляє Tuttomercatoweb.

Супряга в Серію А – на форварда Динамо з'явився вже п'ятий претендент

Новачок Ліги 1 входить у холдинг City Football Group, якому належить, зокрема, англійський Манчестер Сіті. До слова, за шампанський клуб вже виступає один українець – форвард молодіжної збірної України Микола Кухаревич.

Раніше про інтерес до Супряги заявляли одразу 5 клубів Серії А – Дженоа, Удінезе, Сампдорія, Салернітана і Кальярі. Останні два продовжуть вести боротьбу за українця, намагаючись підписати його в останній день трансферного вікна.

У поточному сезоні Супряга поки жодного разу не потрапляв у заявку Динамо, а в минулому чемпіонаті забив три голи у 31 матчі за "біло-синіх".

Трансферний дедлайн, літо-2021: Мбаппе все ще хоче в Реал, Ювентус шукає заміну Роналду – LIVE