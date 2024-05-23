Мануель Локателлі та Чіро Іммобіле не потрапили навіть до попередньої заявки збірної Італії на Євро-2024.

У четвер, 23 травня, головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті оголосив попередню заявку своєї команди на чемпіонат Європи. Головна несподіванка торкнулася середньої лінії: півзахисник Ювентуса і чемпіон Європи 2020 року Мануель Локателлі не поїде на Євро. А ось його одноклубник Ніколо Фаджіолі присутній у списку. Що цікаво, Фаджіолі пропустив майже весь сезон 2023/24 через дискваліфікацію – він робив ставки на матчі, що заборонено законом.

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Також у попередній заявці "Скуадри адзурри" відсутній форвард Лаціо Чіро Іммобіле та воротар Монци Мікеле Ді Грегоріо, який провів фантастичний сезон у Серії А. Несподіваний виклик отримали півзахисник Верони Майкл Фолоруншо і півзахисник Торіно Самуеле Річчі. Головному тренеру збірної Лучано Спаллетті доведеться вирішити, яких чотирьох гравців із цього списку з 30 гравців він виключить.

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