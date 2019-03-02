Голодюк дебютним голом приніс Халадашу перемогу над Гонведом, Кішварда з трьома українцями програла Віді

Відбулись матчі 23 туру чемпіонату Угорщини, у яких взяли участь українські футболісти.

У першому матчі Віді приймала Кішварду. У складі гостй весь матч зіграли Антон Кравченко, Роман Карасюк та Павло Лук’янчук. Результативними діями українці не відзначились, а Кішварда поступилась з рахунком 2:1.

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У іншому матчі Гонвед приймав Халадаш. Юрій Габовда та Олег Голодюк зіграли за гостей усі 90 хвилин, а останній відзначився дебютним голом в Угорщині та зробив рахунок 2:1. Поєдинок закінчився перемогою Халадаша 3:1.

МТК з Євгеном Селіним та Артемом Кічаком грав проти Уйпешта. Українці знову зіграли весь матч. Селін не зміг відзначитись результативними діями, а Кічак не пропустив – у підсумку 0:0.

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Після 24 туру Халадаш та Кішварда залишились на останньому та передостанньому місцях відповідно, МТК посідає 7 сходинку.