Голодюк дебютным голом принес Халадашу победу над Гонведом, Кишварда с тремя украинцами проиграла Види

Состоялись матчи 23 тура чемпионата Венгрии, в которых приняли участие украинские футболисты.

В первом матче Види принимала Кишварду. В составе гостей весь матч сыграли Антон Кравченко, Роман Карасюк и Павел Лукьянчук. Результативными действиями украинцы не отличились, а Кишварда уступила со счетом 2:1.

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В другом матче Гонвед принимал Халадаш. Юрий Габовда и Олег Голодюк сыграли за гостей все 90 минут, а последний отметился дебютным голом в Венгрии и сделал счет 2:1. Поединок закончился победой Халадаша 3:1.

МТК с Евгением Селиным и Артемом Кичаком играл против Уйпешта. Украинцы снова сыграли весь матч. Селин не смог отличится результативными действиями, а Кичак не пропустил – в итоге 0:0.

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После 24 тура Халадаш и Кишварда остались на последнем и предпоследнем местах соответственно, МТК занимает 7 позицию.