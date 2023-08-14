"Минулого сезону на матчі Діназа і ФСК Маріуполь був присутній один дуже відомий футболіст у якості функціонера і скаута одного з клубів.

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Після матчу він підійшов до представника команди з Вишгорода і поскаржився на низький рівень гравців: "Чесно кажучи нема кого й обрати. 22 чоловіки на полі! Ну хіба що можу виділити вашого 27-го номера". А йому у відповідь: "Так це ж Сергій Старенький! У нього понад 300 матчів в УПЛ, йому 38 років".

Отакі футболісти, які мають клас, майстерність, які давно у центрі уваги, і запалюють у Першій лізі", – розповів Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Старенький – вихованець Діназа. На професіональному рівні дебютував у 2005 році у Білорусі за жодінське Торпедо, звідки перейшов у Сморгонь. В Україні виступав за Десну (двічі), Львів, Олександрію (двічі), київський Арсенал та Діназ.

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